Уральские дайверы обнаружили зубы доисторических акул на дне Тобола

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Дайверы из Екатеринбурга обнаружили около 50 зубов доисторических акул на дне реки Тобол в Курганской области. Кроме того, во время подводной экспедиции они нашли бивень мамонта в хорошем состоянии, а также кости бизона и древней лошади — около десятка образцов. Об этом журналистам рассказал руководитель экспедиции, действительный член Русского Географического Общества (РГО) Сергей Кондрашин.

«29−160 млн лет назад, в Кайнозойскую и Мезозойскую эры, территорию Зауралья покрывало древнее Тургайское море. Мы надеемся, что среди добытых образцов зубов акул ученые смогут выявить ранее неизвестные виды. Результаты мы получим через две недели», — сказал руководитель экспедиции. Что касается остальных находок, то, по словам Кондрашина, их видовую принадлежность уже подтвердили палеонтологи.

По словам руководителя экспедиции, погружения под лед происходили в экстремальных условиях. «Температура воздуха была -24 градуса, температура воды — ближе к нулю. В Тоболе сильное течение, из-за толстого слоя снега видимость составила не больше полутора метров», — отметил Кондрашин.