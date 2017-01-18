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16:12 (мск), источник: ТАСС

Уральские дайверы обнаружили зубы доисторических акул на дне Тобола

Участники подводной экспедиции надеются, что среди добытых образцов ученые смогут выявить ранее неизвестные виды.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Дайверы из Екатеринбурга обнаружили около 50 зубов доисторических акул на дне реки Тобол в Курганской области. Кроме того, во время подводной экспедиции они нашли бивень мамонта в хорошем состоянии, а также кости бизона и древней лошади — около десятка образцов. Об этом журналистам рассказал руководитель экспедиции, действительный член Русского Географического Общества (РГО) Сергей Кондрашин.

«29−160 млн лет назад, в Кайнозойскую и Мезозойскую эры, территорию Зауралья покрывало древнее Тургайское море. Мы надеемся, что среди добытых образцов зубов акул ученые смогут выявить ранее неизвестные виды. Результаты мы получим через две недели», — сказал руководитель экспедиции. Что касается остальных находок, то, по словам Кондрашина, их видовую принадлежность уже подтвердили палеонтологи.

По словам руководителя экспедиции, погружения под лед происходили в экстремальных условиях. «Температура воздуха была -24 градуса, температура воды — ближе к нулю. В Тоболе сильное течение, из-за толстого слоя снега видимость составила не больше полутора метров», — отметил Кондрашин.

Как отметил Кондрашин, так называемую «костяную линзу» (место проведения экспедиции — прим. ТАСС) команда Уральского дайв-центра «Тритон» обнаружила на реке Тобол в 2004 году. «Ранее здесь удалось найти череп широкорогого бизона, нижнюю челюсть мамонта, кости сайги, пещерного льва, древней лошади. Прошлые палеонтологические находки мы подарили Свердловскому областному краеведческому музею. То, что привезено из последней экспедиции передано Уральскому минералогическому музею В. А. Пелепенко», — добавил член РГО.

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