В Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. В Лондон прибыл первый грузовой железнодорожный состав из Китая (г. Иу), сообщает оператор сервиса InterRail Holding AG.

Состав проследовал через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. Общее расстояние маршрута - более 12 тыс. км - поезд прошел за 18 дней.

Отмечается, что Лондон стал 15-м городом в Европе, с которым у Китая теперь есть железнодорожные грузовые перевозки.