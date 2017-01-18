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17:00 (мск), источник: ТАСС

В Лондон прибыл первый грузовой поезд из Китая

Состав отошел от железнодорожной станции города Иу в провинции Чжэцзян 1 января.

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. В Лондон прибыл первый грузовой железнодорожный состав из Китая (г. Иу), сообщает оператор сервиса InterRail Holding AG.

Состав проследовал через Казахстан, Россию, Белоруссию, Польшу, Германию, Бельгию и Францию. Общее расстояние маршрута - более 12 тыс. км - поезд прошел за 18 дней.

Отмечается, что Лондон стал 15-м городом в Европе, с которым у Китая теперь есть железнодорожные грузовые перевозки.

Новый маршрут, как ранее сообщало агентство Синьхуа со ссылкой на заявление Китайской железнодорожной корпорации, будет способствовать укреплению торговых связей между Китаем и Великобританией, контактов с Западной Европой, а также послужит целям китайской инициативы «один пояс — один путь» (инициатива объединённых проектов создания «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века», прим. ТАСС).

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