В Пулково вводят тариф на поиск потерянного багажа пассажиров

Розыск потерянного багажа пассажиров в Пулково станет платным для авиакомпаний, передает Фонтанка. Ру. Тариф начнет действовать с 1 февраля текущего года.

По предварительным данным, плата с пассажиров взыматься не будет: нововведение распространяется только для авиаперевозчиков. За поиск утраченного багажа в течение пяти суток компаниям придется заплатить 955 рублей за одно место.

Кроме того, в аэропорту продолжат принимать заявления о розыске багажа и от пассажиров. Все данные будут вводиться в специальную систему.