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18:08 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Пулково вводят тариф на поиск потерянного багажа пассажиров

Нововведение будет распространяться только на авиакомпании.

Источник: РИА "Новости"

Розыск потерянного багажа пассажиров в Пулково станет платным для авиакомпаний, передает Фонтанка. Ру. Тариф начнет действовать с 1 февраля текущего года.

По предварительным данным, плата с пассажиров взыматься не будет: нововведение распространяется только для авиаперевозчиков. За поиск утраченного багажа в течение пяти суток компаниям придется заплатить 955 рублей за одно место.

Кроме того, в аэропорту продолжат принимать заявления о розыске багажа и от пассажиров. Все данные будут вводиться в специальную систему.

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