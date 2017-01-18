Синоптики объяснили появление сильного смога над Екатеринбургом
Минувшей ночью работа аэропорта Кольцово оказалось сильно осложнена.
Минувшей ночью работа аэропорта Кольцово оказалось сильно осложнена.
Смог начал окутывать аэропорт Кольцово еще накануне вечером. Даже на автомобильных дрогах, ведущих к гавани, видимость порой не превышала 2−3 метров. Уже ночью пассажирам объявили: вылеты переносятся на неопределенное время. Отменить пришлось и прием самолетов. Рейсы отправляли в столицы соседних регионов: Пермь, Челябинск и Тюмень.
Тем не менее службы Кольцово старались работать в обычном режиме. «Продолжалась регистрация пассажиров, оформление багажа, подготовка рейсов к вылету, поскольку были у нас здесь самолеты, которые вечером прилетели. Они смогли вылететь, поскольку туман был волнами. Когда ситуация улучшалась, они вылетали по расписанию либо с небольшими задержками», — сообщил
Пассажирам задержанных рейсов авиакомпании выдали напитки и питание. Среднее время задержки составило порядка пяти часов. Днем погода прояснилась и туман рассеялся. Но восстанавливать работу аэропорта придется до вечера —
Синоптики рассказывают: совпали сразу несколько погодных явлений. Туман образовался за счет высокой влажности, а смог
«Температура поверхности земли выхолаживается до довольно низких значений, а на высоте несколько сот метров температура на 10 и более градусов выше. Это служит препятствием для рассеивания загрязняющих веществ», — объяснила главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко. По прогнозам синоптиков, туман и смог задержатся на Урале еще на два дня. К концу недели ветер усилится и развеет дымку над регионом.