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16:07 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Синоптики объяснили появление сильного смога над Екатеринбургом

Минувшей ночью работа аэропорта Кольцово оказалось сильно осложнена. Из-за смога пришлось задержать не только прибытие, но и отправку рейсов.

Источник: Вести - Екатеринбург

Смог начал окутывать аэропорт Кольцово еще накануне вечером. Даже на автомобильных дрогах, ведущих к гавани, видимость порой не превышала 2−3 метров. Уже ночью пассажирам объявили: вылеты переносятся на неопределенное время. Отменить пришлось и прием самолетов. Рейсы отправляли в столицы соседних регионов: Пермь, Челябинск и Тюмень.

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Тем не менее службы Кольцово старались работать в обычном режиме. «Продолжалась регистрация пассажиров, оформление багажа, подготовка рейсов к вылету, поскольку были у нас здесь самолеты, которые вечером прилетели. Они смогли вылететь, поскольку туман был волнами. Когда ситуация улучшалась, они вылетали по расписанию либо с небольшими задержками», — сообщил пресс-секретарь аэропорта Кольцово Дмитрий Тюхтин.

Пассажирам задержанных рейсов авиакомпании выдали напитки и питание. Среднее время задержки составило порядка пяти часов. Днем погода прояснилась и туман рассеялся. Но восстанавливать работу аэропорта придется до вечера — из-за нелетной погоды изменилось расписание десятка рейсов.

Синоптики рассказывают: совпали сразу несколько погодных явлений. Туман образовался за счет высокой влажности, а смог из-за разницы температур в атмосфере.

«Температура поверхности земли выхолаживается до довольно низких значений, а на высоте несколько сот метров температура на 10 и более градусов выше. Это служит препятствием для рассеивания загрязняющих веществ», — объяснила главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко. По прогнозам синоптиков, туман и смог задержатся на Урале еще на два дня. К концу недели ветер усилится и развеет дымку над регионом.

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