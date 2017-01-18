Сосновский и Еткульский района пока сохраняют карантин в школах

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в управлении образования, карантин по ОРВИ и гриппу в общеобразовательных учреждениях района продлен по 21 января 2017 года включительно. Соответствующее решение принято 18 января на заседании штаба. В понедельник, 23 января, школьники приступят к занятиям. В администрации района уточнили, в Сосновском филиале Аргаяшского техникума занятия проводятся в обычном режиме.

Еткульский район принял решение не прерывать введенные ранее на семь дней карантинные мероприятия. Как сообщили агентству в управлении образования, школьники приступят к занятиям в понедельник, 23 января.

В администрации района уточнили, что с начала недели специалисты отмечают снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. Два рабочих дня ярко продемонстрировали отступление болезни в районе, отмечают в мэрии. «В дни пика в два с лишним раза увеличилось количество вызовов “скорой помощи” на дом, и в один из дней было зарегистрировано 57 вызовов, — рассказала главный врач Еткульской районной больницы Антонина Девятова. — Среднее число вызовов обычно бывает немногим более 20, на этой неделе оно равняется 27, то есть заболеваемость явно идет на спад».

Как уже сообщало агентство, карантин в Еткульском районе был введен 11 января, а 16 января ограничительные мероприятия продлили на семь дней.

На сегодняшний день учебный процесс приостановлен в Магнитогорске (по 21 января), Златоусте (по 23 января), Кусинском районе, Красноармейском районах.