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16:10 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении видимости на дорогах

УФА, 18 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении видимости на дорогах.

Источник: Башинформ

19 января ночью и утром ожидается облачная погода с прояснениями, местами будет идти небольшой снег. На автодорогах возможен туман, видимость 500 метров и менее.

Температура воздуха ночью составит -14,-19, местами -22,-27 градусов.

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