В сочинских автобусах введут систему безналичной оплаты

Введение безналичного расчета даст прирост суточной выручки — за счет уменьшения количества безбилетников и контроля водителей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Ежедневно на линию в Сочи выходят около 800 автобусов. Их обслуживает 8 транспортных компаний. В их числе одно муниципальное — «Сочиавтотранс». Городское предприятие работает на 104-х маршрутах, включая отдаленные горные поселки. На предприятии трудится более 600 водителей.