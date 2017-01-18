В сочинских автобусах введут систему безналичной оплаты
Такая система появится на курорте к Кубку конфедераций.
Такая система появится на курорте к Кубку конфедераций.
Введение безналичного расчета даст прирост суточной выручки — за счет уменьшения количества безбилетников и контроля водителей, сообщает
Ежедневно на линию в Сочи выходят около 800 автобусов. Их обслуживает 8 транспортных компаний. В их числе одно муниципальное — «Сочиавтотранс». Городское предприятие работает на 104-х маршрутах, включая отдаленные горные поселки. На предприятии трудится более 600 водителей.