В Самаре к местам оборудованных купелей организуют подачу автобусов
Режим движения автобусов, поданных к местам оборудованных купелей в Самаре — экспрессный, остановки будут осуществляться по требованию пассажиров.
Режим движения автобусов, поданных к местам оборудованных купелей в Самаре — экспрессный, остановки будут осуществляться по требованию пассажиров.
В ночь на 19 января православные начнут отмечать один из главных христианских праздников — Крещение Господне. К сегодняшнему дню в Самаре оборудованы пять купелей: на спуске улиц Маяковского, Полевая, Некрасовская, Советской Армии, а также на 9-й просеке. Обеспечением безопасности будут заниматься сотрудники МЧС и медицинские работники.
Вопрос организации официальных мест для купания в прорубях на территории Самары обсуждался в ходе оперативного совещания в городской администрации, на котором было принято решение оказывать необходимое содействие Самарской епархии в рамках компетенций профильных департаментов.
К местам указанных оборудованных купелей в 00:30 19 января будет подан общественный транспорт. Пять автобусов большой вместимости будут ожидать пассажиров на следующих участках:
— на остановке «Некрасовская» на Волжском проспекте;.
— у гостиницы «Волга» на Волжском проспекте;.
— у кинотеатра «Волна» на Волжском проспекте;.
— на остановке «Магазин» на улице Советской Армии;.
— на конечной остановке автобусного маршрута № 6 (на разворотной площадке у санатория «Самарский»).
С данных пунктов дополнительные автобусы отправятся в рейсы в 01:00 19 января.
По информации департамента транспорта режим движения автобусов — экспрессный, остановки будут осуществляться по требованию пассажиров. Основные маршруты будут определяться по предложениям пассажиров.