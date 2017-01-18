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16:17 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре к местам оборудованных купелей организуют подачу автобусов

Режим движения автобусов, поданных к местам оборудованных купелей в Самаре — экспрессный, остановки будут осуществляться по требованию пассажиров.

В ночь на 19 января православные начнут отмечать один из главных христианских праздников — Крещение Господне. К сегодняшнему дню в Самаре оборудованы пять купелей: на спуске улиц Маяковского, Полевая, Некрасовская, Советской Армии, а также на 9-й просеке. Обеспечением безопасности будут заниматься сотрудники МЧС и медицинские работники.

Вопрос организации официальных мест для купания в прорубях на территории Самары обсуждался в ходе оперативного совещания в городской администрации, на котором было принято решение оказывать необходимое содействие Самарской епархии в рамках компетенций профильных департаментов.

К местам указанных оборудованных купелей в 00:30 19 января будет подан общественный транспорт. Пять автобусов большой вместимости будут ожидать пассажиров на следующих участках:

— на остановке «Некрасовская» на Волжском проспекте;.

— у гостиницы «Волга» на Волжском проспекте;.

— у кинотеатра «Волна» на Волжском проспекте;.

— на остановке «Магазин» на улице Советской Армии;.

— на конечной остановке автобусного маршрута № 6 (на разворотной площадке у санатория «Самарский»).

С данных пунктов дополнительные автобусы отправятся в рейсы в 01:00 19 января.

По информации департамента транспорта режим движения автобусов — экспрессный, остановки будут осуществляться по требованию пассажиров. Основные маршруты будут определяться по предложениям пассажиров.

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