Минкомсвязь выступает против ограничения рекламы колбасы, шоколада и газировки на ТВ

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций выступает против предложения Минздрава ограничить время показа рекламы колбасы, шоколадных батончиков и газировки на российском ТВ и считает, что, если исходить из логики разработчиков документа, то «рекламировать можно будет только диетический творог». Об этом ТАСС заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года доработан Минздравом РФ и отправлен на согласование в заинтересованные ведомства. Документом, в частности, предусмотрено ограничение времени показа рекламы колбасных изделий, газированных напитков и шоколадных батончиков на российском ТВ.

«Мы уже пишем то, что мы с этим не согласны и предлагаем это исключить», — сказал Волин.

По его словам, «не дело Министерства здравоохранения определять, какие продукты рекламировать, а какие продукты не рекламировать».