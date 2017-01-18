Минкомсвязь выступает против ограничения рекламы колбасы, шоколада и газировки на ТВ
Алексей Волин не считает необходимым допускать «диктат медиков над уже повседневным поведением граждан».
Алексей Волин не считает необходимым допускать «диктат медиков над уже повседневным поведением граждан».
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций выступает против предложения Минздрава ограничить время показа рекламы колбасы, шоколадных батончиков и газировки на российском ТВ и считает, что, если исходить из логики разработчиков документа, то «рекламировать можно будет только диетический творог». Об этом ТАСС заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.
Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года доработан Минздравом РФ и отправлен на согласование в заинтересованные ведомства. Документом, в частности, предусмотрено ограничение времени показа рекламы колбасных изделий, газированных напитков и шоколадных батончиков на российском ТВ.
«Мы уже пишем то, что мы с этим не согласны и предлагаем это исключить», — сказал Волин.
По его словам, «не дело Министерства здравоохранения определять, какие продукты рекламировать, а какие продукты не рекламировать».
Если идти в этой логике, то рекламировать можно будет только диетический творог. Люди сами должны отдавать себе отчет в том, что они делают и что они потребляют. Допускать диктат медиков над уже повседневным поведением обычных граждан — это чрезмерно.
По словам Волина, «там (в проекте стратегии — прим. ТАСС) есть еще целый ряд вещей, с которыми министерство не согласно».
«У нас достаточно большое количество замечаний на эту тему. На следующей неделе направим замечания, наверное, Минздраву», — сказал замглавы Минкомсвязи.
Волин также отметил, что «в проекте стратегии также написано, чтобы запретить показ по телевидению и в кино сцен потребления алкоголя, курения и наркотиков, с чем в министерстве тоже не согласны».
У нас были разные цензуры, были военные, были политические за всю историю Советского Союза. Ну вот даже в Советском Союзе цензуры медицинской у нас еще не было.