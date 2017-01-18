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19:42 (мск), источник: ТАСС

Минкомсвязь выступает против ограничения рекламы колбасы, шоколада и газировки на ТВ

Алексей Волин не считает необходимым допускать «диктат медиков над уже повседневным поведением граждан».

Источник: Reuters

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Министерство связи и массовых коммуникаций выступает против предложения Минздрава ограничить время показа рекламы колбасы, шоколадных батончиков и газировки на российском ТВ и считает, что, если исходить из логики разработчиков документа, то «рекламировать можно будет только диетический творог». Об этом ТАСС заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

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Проект стратегии формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года доработан Минздравом РФ и отправлен на согласование в заинтересованные ведомства. Документом, в частности, предусмотрено ограничение времени показа рекламы колбасных изделий, газированных напитков и шоколадных батончиков на российском ТВ.

«Мы уже пишем то, что мы с этим не согласны и предлагаем это исключить», — сказал Волин.

По его словам, «не дело Министерства здравоохранения определять, какие продукты рекламировать, а какие продукты не рекламировать».

Если идти в этой логике, то рекламировать можно будет только диетический творог. Люди сами должны отдавать себе отчет в том, что они делают и что они потребляют. Допускать диктат медиков над уже повседневным поведением обычных граждан — это чрезмерно.
Алексей ВолинЗамглавы Минкомсвязи

По словам Волина, «там (в проекте стратегии — прим. ТАСС) есть еще целый ряд вещей, с которыми министерство не согласно».

«У нас достаточно большое количество замечаний на эту тему. На следующей неделе направим замечания, наверное, Минздраву», — сказал замглавы Минкомсвязи.

Волин также отметил, что «в проекте стратегии также написано, чтобы запретить показ по телевидению и в кино сцен потребления алкоголя, курения и наркотиков, с чем в министерстве тоже не согласны».

У нас были разные цензуры, были военные, были политические за всю историю Советского Союза. Ну вот даже в Советском Союзе цензуры медицинской у нас еще не было.
Алексей ВолинЗамглавы Минкомсвязи
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