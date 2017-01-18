На Крещение будет мокрый снег, дождь и ветер

Завтра в Петербурге обещают мокрый снег, дождь и морось. Температура воздуха ночью будет чуть ниже нуля — 0…-2 градуса, а днем — чуть выше, +1…+3 градуса. В Ленобласти также местами ожидается снег и мокрый снег; на западе региона — с дождем и моросью; в центральных и восточных районах — налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до -5 градусов, днем — от -2 до +3 градусов.