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18:05 (мск), источник: Водитель Петербурга

На Крещение будет мокрый снег, дождь и ветер

В четверг, 19 января, в Петербурге и Ленобласти температура будет колебаться от минуса к плюсу, выпадет мокрый снег и поднимется ветер.

Источник: РИА "Новости"

Завтра в Петербурге обещают мокрый снег, дождь и морось. Температура воздуха ночью будет чуть ниже нуля — 0…-2 градуса, а днем — чуть выше, +1…+3 градуса. В Ленобласти также местами ожидается снег и мокрый снег; на западе региона — с дождем и моросью; в центральных и восточных районах — налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью будет колебаться от нуля до -5 градусов, днем — от -2 до +3 градусов.

Санкт-Петербург, 19 января
Прогноз на 14 дней
+1°
Днем облачно
Ночью осадки

Ветер в обоих регионах будет юго-западный, западный, 7 — 12 м/с, днем порывы местами будут достигать 15 — 18 м/с. На дорогах местами ожидается гололедица.

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