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16:37 (мск), источник: Volga News

В Самарской области выбрали лучших классных руководителей

Во вторник, 17 января, в Центре социализации молодежи подвели итоги ежегодного областного конкурса «Классный руководитель-2016».

В номинации «Классный руководитель 1−4 классов» одержала победу Елена Смирнова (школа № 1 «ОЦ» с. Борское). Дипломом второй степени наградили Ольгу Русскину (школа № 2 «ОЦ» г. Нефтегорск) и Алесю Амельченко (самарская школа № 34 им. Е. А. Зубчанинова).

Лауреаты третьей степени — Галина Савина (классическая гимназия № 39, Тольятти), Юлия Кострюкова (школа № 8 г. Кинель) и Елена Александренко (школа с. Кошки).

Победителями в номинации «Классный руководитель 5−9 классов» стали Татьяна Глухова (школа № 93 г. Тольятти) и Ирина Юркова (школа с. Ягодное Ставропольского района). Лауреатами второй степени стали Ольга Пономаренко (школа № 3 «ОЦ» Нефтегорска), Светлана Меркулова (гимназия № 48 г. Тольятти) и Елена Синичкина (школа с. Герасимовка Алексеевского района).

Дипломом третьей степени награждены Александра Пестрикова (школа им. А. А. Каргина п. Краснооктябрьский Большечерниговского района), Марианна Кельгина (школа № 2 «ОЦ» им. Героя Российской Федерации П. Н Немцова, c. Борское), Наталья Лопухова (школа с. Утевка).

Абсолютным победителем в номинации «Классный руководитель 10−11 классов» стала Ольга Ефремова (школа № 13 г. Самара). Дипломом второй степени награждены Надежда Живаева (классическая гимназия № 39 г. Тольятти) и Ольга Альферова (школа № 156 г. Самара). Лауреаты третьей степени — Светлана Богатырева (школа № 1 с. Обшаровка Приволжского района) и Любовь Кислинская (школа № 7 Жигулевска).

Всего в конкурсе приняли участие более 450 педагогов Самарской области, из них 46 были отобраны для участия в очном этапе. Этот этап конкурса предусматривал творческий конкурс, участие в круглом столе и демонстрацию выставки наглядных материалов о работе классных руководителей.

Конкурс проводился в два этапа: зональный этап (по территориям) и областной этап. В состав жюри зональных этапов входили представители администрации и специалисты образовательных округов, лучшие педагоги в сфере воспитания, представители общественности. В составе жюри областного этапа конкурса — представители высшей школы, специалисты в области воспитания, представители общественности.

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