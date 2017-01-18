Мужчинам хотят дать привилегии при поступлении в педагогические вузы

В документе говорится, что мужчины, имеющие среднее специальное образование, имеют преимущественное право на зачисление в вузы педагогической направленности на бюджетную основу без вступительных испытаний для обучения по программам бакалавриата и магистратуры.
Отмечается, что такие привилегии будут даваться только при условии отработки указанными лицами пяти лет в учебных организациях среднего и дошкольного образования.
Автор считает, что нельзя недооценивать роль и значение мужчин-педагогов в воспитательном процессе, так как они играют ключевую роль в формировании мужской психологии у детей, однако с каждым годом их в образовании все меньше.
"Нужно переделывать распространенный в обществе взгляд, что школа — не место для мужчин. Именно мужчина-педагог способен сформировать такой образ школы, который будет притягателен для мальчика", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.