Мужчинам хотят дать привилегии при поступлении в педагогические вузы

В документе говорится, что мужчины, имеющие среднее специальное образование, имеют преимущественное право на зачисление в вузы педагогической направленности на бюджетную основу без вступительных испытаний для обучения по программам бакалавриата и магистратуры.

Отмечается, что такие привилегии будут даваться только при условии отработки указанными лицами пяти лет в учебных организациях среднего и дошкольного образования.