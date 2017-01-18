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18:02 (мск), источник: РИА Новости

Мужчинам хотят дать привилегии при поступлении в педагогические вузы

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект, дающий преимущество при поступлении в вузы по педагогическим направлениям на бюджетную основу абитуриентам мужского пола.

Источник: РИА Новости
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В документе говорится, что мужчины, имеющие среднее специальное образование, имеют преимущественное право на зачисление в вузы педагогической направленности на бюджетную основу без вступительных испытаний для обучения по программам бакалавриата и магистратуры.

Отмечается, что такие привилегии будут даваться только при условии отработки указанными лицами пяти лет в учебных организациях среднего и дошкольного образования.

Автор считает, что нельзя недооценивать роль и значение мужчин-педагогов в воспитательном процессе, так как они играют ключевую роль в формировании мужской психологии у детей, однако с каждым годом их в образовании все меньше.

"Нужно переделывать распространенный в обществе взгляд, что школа — не место для мужчин. Именно мужчина-педагог способен сформировать такой образ школы, который будет притягателен для мальчика", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
Комментарии
5
Семен Брагилевский
Льготы при поступлении в вуз по половой принадлежности это самая настоящая дискриминация. Чтобы мужчин больше было среди учителей, следует платить всем учителям достойную зарплату...
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гриша гордиенко
Хватило ! министр образования был мужчина , три пупырки пять растопырок...
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А Б
Гендерный подход при решении любых вопросов, в том числе и при установлении приоритета на зачисление в ВУЗы, является ничем иным, как самой откровенной дискриминацией и нарушением прав человека.
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