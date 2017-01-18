Эксперт: писать о вреде употребления водки на бутылке бессмысленно

Ранее Минздрав опубликовал стратегию по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ), которая включает в себя меру, обязывающую производителей водки размещать на бутылках информацию о вреде ее употребления.

При этом ранее депутат Госдумы от «Единой России», бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, комментируя стратегию Минздрава, предложил обклеить водку предупреждениями о ее вреде по аналогии с сигаретами, чтобы сделать менее привлекательной, а впоследствии закрывать на прилавках, как сигареты, и потом вообще перестать продавать. По словам депутата, опыт с сигаретами показал, что это очень эффективная практика, которая уже принесла свои плоды.

«На бутылках и так пишут о вреде употребления. Это (стратегия — ред.) просто отчетный документ. Им нужен отчетный документ, и они его изобразили. Через 10 лет будут другие чиновники, и никто с них не спросит за ту глупость, которая написана сегодня. Размещать страшные картинки — бессмысленно», — сказал Дробиз РИА Новости.

«Австралийцы уже отказались от устрашающих картинок на сигареты, признав их неэффективными. При этом они первыми их ввели 15 лет назад», — добавил он.

По словам Дробиза, число курильщиков за последние 10 лет сократилось по демографическим причинам и никак не связано с действиями Минздрава. «У нас курят в основном люди до 60 лет. Группа населения от 18 до 60 лет сократилась почти на 10 миллионов. Это произошло по демографическим причинам. Потому что в 1990—2002 годах просто меньше детей рождалось, чем до этого», — считает Дробиз.