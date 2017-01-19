Из Крыма эвакуировали троих тяжелобольных детей

Крымчан отправили на лечение в Санкт-Петербург. Спецборт МЧС России, который осуществляет санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.

На протяжении всего полёта пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ, — сообщили в пресс-службе МЧС России в РК. А обратно в Крым спецборт доставил пациента, которому помощь питерские медики уже оказали. Дальнейшее лечение мужчина будет проходить на полуострове.