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09:21 (мск), источник: Крым Press

Из Крыма эвакуировали троих тяжелобольных детей

Эвакуация — санитарно-авиационная. Спецборт МЧС России Ан-148 вывез из Крыма троих тяжелобольных детей, нуждающихся в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

Крымчан отправили на лечение в Санкт-Петербург. Спецборт МЧС России, который осуществляет санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.

На протяжении всего полёта пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ, — сообщили в пресс-службе МЧС России в РК. А обратно в Крым спецборт доставил пациента, которому помощь питерские медики уже оказали. Дальнейшее лечение мужчина будет проходить на полуострове.

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