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22:38 (мск), источник: Tengrinews

Самый популярный шымкентский полицейский возобновил аккаунт в соцсети

34-летний подполковник Данияр Мейрхан объяснил возвращение в Facebook тем, что очень важно напрямую контактировать с жителями города.

Источник: Tengrinews

Глава местной полицейской службы Шымкента 34-летний подполковник Данияр Мейрхан возобновил свой аккаунт в социальных сетях.

Напомним, 13 октября прошлого года, самый популярный полицейский города написал на своей странице в Facebook заключительный пост и закрыл свой аккаунт. 18 января Мейрхан вернулся в соцсети.

Он обновил свой профиль и написал пост. Многие пользователи соцсети поздравляют его с возвращением и пишут свои пожелания.

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«Поддержка населения в работе местной полицейской службы очень важна. Только вместе мы сможем сделать наш город безопасным. Именно поэтому я призываю всех шымкентцев к диалогу и сотрудничеству. В этом году у нас грандиозные планы. По инициативе областной прокуратуры запущен проект “Безопасный город” и МПС бросит все силы на его реализацию», — написал полицейский.

Он также отметил, что правоохранительные органы намерены закрепить порядок на дорогах и уже взяли на вооружение новые радары «Крис П», интеллектуальные камеры и усилили патрулирование улиц.

«Мы намерены сделать участковых ближе к населению, и готовимся к запуску уникального проекта в Интернете. Мы намерены улучшить профилактику правонарушений, а потому приглашаем в ряды добровольцев всех, кто хотел бы внести свою лепту в обеспечение общественного порядка. Мы хотим, чтобы жители города научились доверять людям в форме. Я же, как и прежде, открыт для общения, ваших предложений и конструктивной критики. Facebook доказал, очень важно напрямую контактировать с жителями города, а потому я возобновил работу своей страницы. Надеюсь на взаимное сотрудничество, с уважением, ДМ», — написал Мейрхан.

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Самый популярный шымкентский полицейский возобновил аккаунт в соцсети
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