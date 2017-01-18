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22:35 (мск), источник: Интерфакс

Изъятые из московской семьи дети подтвердили побои со стороны отца

Москва. 18 января. INTERFAX.RU — Приемных детей, изъятых из семьи в Зеленограде, неоднократно бил отец в присутствии мамы, а приготовлением еды для всех занималась 11-летняя девочка, говорится в сообщении уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой.

Источник: РИА "Новости"

«Большинство детей подтвердили экспертам установившуюся в семье практику телесных наказаний со стороны отца, которые производились неоднократно и в присутствии мамы. Со слов 11-летней девочки, еду для всей семьи готовила она, в то время как мама готовила только для себя», — говорится в сообщении, поступившем в «Интерфакс» вечером в среду.

Отмечается, что беседу с детьми вели эксперты, правозащитники, члены Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) и психологи. Дети не выразили желания возвращаться к папе и маме, добавили в пресс-службе Кузнецовой.

Комиссия проанализировала ситуацию и решила не возвращать этих детей (находящихся под опекой — ИФ) в семью.

При этом в семье есть и дети, официально усыновленные супругами Дель. «В отношении усыновленных детей вопрос находится в стадии рассмотрения. В частности, одна из девочек высказала пожелание жить с бабушкой в Санкт-Петербурге, поэтому сейчас изучается возможность оформления временной опеки в отношении этого ребенка», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что из приемной семьи в Москве были временно изъяты 10 детей, из них восемь ВИЧ-инфицированных помещены в больницу. По словам замглавы департамента труда и соцзащиты населения столицы Татьяны Барсуковой, был выявлен факт жестокого обращения с детьми со стороны отца.

Ранее во вторник глава департамента труда и социальной защиты Москвы Владимир Петросян сообщил, что столичные власти намерены лишить опеки жительницу Зеленограда, из приемной семьи которой были изъяты 10 детей, заявил.

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