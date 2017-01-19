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01:11 (мск), источник: Kazinform

Сотни астанчан искупались в проруби в ночь на Крещение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — 19 января православные христиане отмечают праздник Крещения Господня.

Традиционно праздник сопровождается массовым купанием в проруби. Сотни астанчан уже окунулись в специально подготовленные проруби. С 18 по 19 января в Астане жители и гости города смогут окунуться в прорубь в двух местах — на правом берегу в районе Дворца школьников (ЖК «Гранд Алатау») и на левом берегу в районе центрального парка, об этом ранее сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.

Для безопасности на местах Крещенских купаний дежурят водолазы-спасатели, медицинские работники.

«Во время купания в проруби противопоказано долгое пребывание в воде, купание в состоянии алкогольного опьянения. В болезненном состоянии лучше проконсультироваться с врачом, чтобы избежать неприятных последствий», — пояснили столичные спасатели.

Кроме того, перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку, прыжки в воду и погружение в воду с головой опасны, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода, выходя из воды, необходимо растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Крещение — один из главных христианских праздников. Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник этот установлен в память Крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан, когда ему было 30 лет. Из Евангелия известно, что Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию, крестил людей в водах Иордана.

Главная традиция праздника Крещения Господня — освящение воды. Считается, что крещенская вода обладает чудодейственной силой.

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