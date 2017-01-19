Обама поделился планами на личную жизнь после ухода с поста
Уходящий президент США Барак Обама рассказал, что намерен посвятить будущий год семье, но остаться гражданином. Соответствующее заявление он сделал на своей итоговой
Уходящий президент США Барак Обама рассказал, что намерен посвятить будущий год семье, но остаться гражданином. Соответствующее заявление он сделал на своей итоговой
«Все, что мне нужно, — это время, чтобы осмыслить потрясающий опыт, который я получил, — пояснил Обама. — Хочу побольше быть с женой — скоро у нас 25-я годовщина свадьбы. Хочу побольше писать и поменьше говорить. Хочу проводить больше времени с дочерьми. Это то, чем я намерен заняться в будущем году».
При этом, как уточнил президент, он не прекратит быть гражданином США, хотя полагает, что это не обязывает его участвовать в новых гонках. Он также отметил, что никто из него детей не собирается заниматься политикой.
Барак и Мишель Обама поженились в 1992 году. Они воспитывают двух дочерей, 18-летнюю Малию и 15-летнюю Сашу. Старшая в 2016 году окончила школу и взяла так называемый gap year («свободный год») перед тем, как начать учебу в Гарвардском университете, куда она уже поступила.
В сентябре 2016 года сообщалось, что Обама не стал бы препятствовать желанию своих дочерей пройти службу в вооруженных силах страны.