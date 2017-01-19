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00:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Обама поделился планами на личную жизнь после ухода с поста

Уходящий президент США Барак Обама рассказал, что намерен посвятить будущий год семье, но остаться гражданином. Соответствующее заявление он сделал на своей итоговой пресс-конференции, прямая трансляция которой велась на NPR24.

Источник: AP 2016

«Все, что мне нужно, — это время, чтобы осмыслить потрясающий опыт, который я получил, — пояснил Обама. — Хочу побольше быть с женой — скоро у нас 25-я годовщина свадьбы. Хочу побольше писать и поменьше говорить. Хочу проводить больше времени с дочерьми. Это то, чем я намерен заняться в будущем году».

При этом, как уточнил президент, он не прекратит быть гражданином США, хотя полагает, что это не обязывает его участвовать в новых гонках. Он также отметил, что никто из него детей не собирается заниматься политикой.

Барак и Мишель Обама поженились в 1992 году. Они воспитывают двух дочерей, 18-летнюю Малию и 15-летнюю Сашу. Старшая в 2016 году окончила школу и взяла так называемый gap year («свободный год») перед тем, как начать учебу в Гарвардском университете, куда она уже поступила.

В сентябре 2016 года сообщалось, что Обама не стал бы препятствовать желанию своих дочерей пройти службу в вооруженных силах страны.

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