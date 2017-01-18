Ансамбль имени Александрова начинает отбор новых артистов

«Конкурс будет проводиться с 19 по 25 января 2017 года. Собеседования и прослушивания — ежедневно с 11:00 до 18:00 часов (включая выходные дни)», — говорится в сообщении. В ансамбле отметили, что отбор будет проходить в закрытом режиме.

Принять участие в конкурсе могут лица от 18 до 45 лет, имеющие академическое вокальное или хореографическое образование и профессиональный опыт. На сайте также приведен список необходимых документов.

Крушение самолета Ту-154, направлявшегося в Сирию, произошло утром 25 декабря прошлого года вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим.