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09:22 (мск), источник: ТАСС

Музеям Крыма передадут около тысячи раритетных экспонатов

Все они были конфискованы при попытках незаконного перемещения через границу РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Двум музеям и библиотеке в Крыму передадут в Симферополе около тысячи предметов старины, конфискованных при попытках незаконного перемещения через госграницу России, сообщили в пресс-службе Министерства культуры региона.

«Всего в государственные музейные, библиотечные учреждения Республики Крым управлением будет передано 908 наименований предметов, отнесенных экспертами к категории культурные ценности (…) Это обращенные по решению суда в доход государства предметы, которые незаконно перемещались через государственную границу России», — говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в министерстве, возраст этих редких предметов — более 19 веков. «Все передаваемые ценности займут достойное место в музеях Крыма, воссоздавая атмосферу и колорит ушедших эпох», — уверены местные власти.

Предметы старины будут переданы, в частности, Бахчисарайскому историко-культурному и археологическому музею-заповеднику и Центральному музею Тавриды, а также Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. Франко, где и пройдет торжественная церемония передачи ценностей.

Все они в будущем будут включены в государственный музейный и библиотечный фонды РФ, добавили в министерстве.

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