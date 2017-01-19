Музеям Крыма передадут около тысячи раритетных экспонатов
Все они были конфискованы при попытках незаконного перемещения через границу РФ.
Все они были конфискованы при попытках незаконного перемещения через границу РФ.
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 января. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Двум музеям и библиотеке в Крыму передадут в Симферополе около тысячи предметов старины, конфискованных при попытках незаконного перемещения через госграницу России, сообщили в
«Всего в государственные музейные, библиотечные учреждения Республики Крым управлением будет передано 908 наименований предметов, отнесенных экспертами к категории культурные ценности (…) Это обращенные по решению суда в доход государства предметы, которые незаконно перемещались через государственную границу России», — говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в министерстве, возраст этих редких предметов — более 19 веков. «Все передаваемые ценности займут достойное место в музеях Крыма, воссоздавая атмосферу и колорит ушедших эпох», — уверены местные власти.
Предметы старины будут переданы, в частности, Бахчисарайскому
Все они в будущем будут включены в государственный музейный и библиотечный фонды РФ, добавили в министерстве.