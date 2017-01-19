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03:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сотни жителей Владивостока окунулись в ледяную воду в ночь на Крещение

Как прошли купания и праздничное богослужение — в фоторепортаже РИА PrimaMedia.

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фотографии
154
фотографии
154
фотографии

Владивосток, 19 января, PrimaMedia.

Празднование Крещения Господнего, одного из главных христианских праздников, состоялось во Владивостоке в ночь с 18 на 19 января. После окончания праздничного богослужения сотни горожан окунаются в ледяную воду. На этот раз местом главной купели стала не набережная Спортивной гавани, а станция Санаторная. О том как прошли крещенские купания — в фоторепортаже РИА PrimaMedia.

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