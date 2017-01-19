Сотни жителей Владивостока окунулись в ледяную воду в ночь на Крещение
Как прошли купания и праздничное богослужение — в фоторепортаже РИА PrimaMedia.
Как прошли купания и праздничное богослужение — в фоторепортаже РИА PrimaMedia.
Владивосток, 19 января, PrimaMedia.
Празднование Крещения Господнего, одного из главных христианских праздников, состоялось во Владивостоке в ночь с 18 на 19 января. После окончания праздничного богослужения сотни горожан окунаются в ледяную воду. На этот раз местом главной купели стала не набережная Спортивной гавани, а станция Санаторная. О том как прошли крещенские купания — в фоторепортаже РИА PrimaMedia.