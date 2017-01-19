В Приморье в социальные сети попал очередной тигр (видео)

Видео с тигром, который перемежается по заснеженному подлеску, появилось в социальных сетях накануне. Из пояснения следует, что видео сделано 16 января 2017 года в районе поселка Артёмовский. За комментариями редакция ИА «Дейта» обратилась к руководителю отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павелу Фоменко.

— Судя по видео, это молодая тигрица в хорошей форме, — пояснил эксперт. — Животное ведет себя осторожно, проявляет умеренное любопытство и не демонстрирует агрессии. Людям, сделавшим видео, очень повезло увидеть редкое животное в дикой природе.

По словам Фоменко, 17 января специалисты исследовали указанный район, нашли следы тигра (ширина пятки 12 сантиметров) и составили карту его перемещений.