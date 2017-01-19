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03:36 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье в социальные сети попал очередной тигр (видео)

Еще одного тигра в окрестностях населенного пункта в Приморье зафиксировали на видео очевидцы. Об этом сообщает ИА «Дейта».

Видео с тигром, который перемежается по заснеженному подлеску, появилось в социальных сетях накануне. Из пояснения следует, что видео сделано 16 января 2017 года в районе поселка Артёмовский. За комментариями редакция ИА «Дейта» обратилась к руководителю отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павелу Фоменко.

 — Судя по видео, это молодая тигрица в хорошей форме, — пояснил эксперт. — Животное ведет себя осторожно, проявляет умеренное любопытство и не демонстрирует агрессии. Людям, сделавшим видео, очень повезло увидеть редкое животное в дикой природе.

По словам Фоменко, 17 января специалисты исследовали указанный район, нашли следы тигра (ширина пятки 12 сантиметров) и составили карту его перемещений.

 — Судя по всему, животное охотилось в долине реки Артемовка, где сейчас хорошая численность копытных. Сейчас тигр ушел от места, где был замечен — зафиксированы входные и выходные следы. Лесной массив, который начинается в том районе, идет до Хабаровского края, поэтому появление в этом районе тигра не является чем-то удивительным. Тем более, что в относительной близости расположен Уссурийский заповедник. Никакой угрозы для людей эта особь не представляет.

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