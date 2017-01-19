В Приморье в социальные сети попал очередной тигр (видео)
Еще одного тигра в окрестностях населенного пункта в Приморье зафиксировали на видео очевидцы. Об этом сообщает ИА «Дейта».
Еще одного тигра в окрестностях населенного пункта в Приморье зафиксировали на видео очевидцы. Об этом сообщает ИА «Дейта».
Видео с тигром, который перемежается по заснеженному подлеску, появилось в социальных сетях накануне. Из пояснения следует, что видео сделано 16 января 2017 года в районе поселка Артёмовский. За комментариями редакция ИА «Дейта» обратилась к руководителю отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павелу Фоменко.
— Судя по видео, это молодая тигрица в хорошей форме, — пояснил эксперт. — Животное ведет себя осторожно, проявляет умеренное любопытство и не демонстрирует агрессии. Людям, сделавшим видео, очень повезло увидеть редкое животное в дикой природе.
По словам Фоменко, 17 января специалисты исследовали указанный район, нашли следы тигра (ширина пятки 12 сантиметров) и составили карту его перемещений.
— Судя по всему, животное охотилось в долине реки Артемовка, где сейчас хорошая численность копытных. Сейчас тигр ушел от места, где был замечен — зафиксированы входные и выходные следы. Лесной массив, который начинается в том районе, идет до Хабаровского края, поэтому появление в этом районе тигра не является