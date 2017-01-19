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03:30 (мск), источник: ДЕЙТА

Житель Владивостока осквернил памятник Ленину

За расклеенные в неположенных местах объявления предстоит заплатить штрафы некоторым жителям Владивостока, сообщает ИА «Дейта».

По информации администрации Владивостока, 25 протоколов об административных правонарушениях было рассмотрено на очередном заседании административной комиссии Фрунзенского района, которое прошло накануне.

«Два из них были составлены по фактам размещения горожанами афиш и объявлений в неположенных местах», — говорится в сообщении администрации Владивостока.

Так, одному из жителей Владивостока предстоит заплатить штраф в размере 1000 рублей: он расклеивал объявления в неположенных местах, в том числе — на памятнике Владимиру Ленину, который находится на привокзальной площади города. Такое же правонарушение обойдется в 1500 рублей жительнице Владивостока. За нарушение данной статьи она наказывается уже во второй раз — женщина развешивает на деревьях объявления о посуточной сдаче квартир.

Всего по итогом заседания комиссии было выписано штрафов на общую сумму 76 тысяч рублей.

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