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07:32 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирцы взяли из детдомов 8 детей после каникул

В городе завершилась социальная акция.

Новосибирцы оставили у себя 8 воспитанников детских домов после акции «Каникулы в семьях горожан».

Всего в акции принял участие 41 ребенок — они провели зимние каникулы в семьях жителей города, сообщили в комитете опеки и попечительства мэрии Новосибирска. Троих детей на воспитание уже взяли, для устройства в семьи еще пятерых оформляют документы. 15 детей приняло участие в акции во второй раз.

В прошлом году по итогам акции также взяли в семьи восьмерых детей. Всего в ней участвовало 54 ребенка.

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