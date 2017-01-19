Новосибирцы взяли из детдомов 8 детей после каникул

Новосибирцы оставили у себя 8 воспитанников детских домов после акции «Каникулы в семьях горожан».

Всего в акции принял участие 41 ребенок — они провели зимние каникулы в семьях жителей города, сообщили в комитете опеки и попечительства мэрии Новосибирска. Троих детей на воспитание уже взяли, для устройства в семьи еще пятерых оформляют документы. 15 детей приняло участие в акции во второй раз.

В прошлом году по итогам акции также взяли в семьи восьмерых детей. Всего в ней участвовало 54 ребенка.