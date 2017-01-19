В Москве владельцы демонтированных дебаркадеров возместят 68 млн рублей

На данный момент столичный Арбитражный суд рассматривает дела о компенсации городу понесенных расходов, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Владельцы дебаркадеров, установленных с нарушениями норм безопасности, должны возместить в бюджет Москвы более 68 миллионов рублей, потраченных на демонтаж, транспортировку и хранение. Сейчас столичный Арбитражный суд рассматривает дела о компенсации понесенных расходов. Пока мы ни одного дела не проиграли. Несколько дебаркадеров уже продают судебные приставы для возмещения убытков за их хранение», — рассказал Ликсутов.