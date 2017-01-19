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03:04 (мск), источник: РИА Новости

В Москве владельцы демонтированных дебаркадеров возместят 68 млн рублей

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владельцы дебаркадеров, установленных с нарушениями норм безопасности, должны возместить в бюджет Москвы более 68 миллионов рублей, потраченных на их демонтаж, транспортировку и хранение.

Источник: РИА Новости

На данный момент столичный Арбитражный суд рассматривает дела о компенсации городу понесенных расходов, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Владельцы дебаркадеров, установленных с нарушениями норм безопасности, должны возместить в бюджет Москвы более 68 миллионов рублей, потраченных на демонтаж, транспортировку и хранение. Сейчас столичный Арбитражный суд рассматривает дела о компенсации понесенных расходов. Пока мы ни одного дела не проиграли. Несколько дебаркадеров уже продают судебные приставы для возмещения убытков за их хранение», — рассказал Ликсутов.

За три года из акватории Москвы-реки убрали 33 дебаркадера, которые не соответствовали минимальным нормам безопасности, уточнил он.

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