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03:09 (мск), источник: Вести Приморье

Приморская санавиация работает без выходных и праздников

Из Славянки в Артем за 20 минут. Воздушная скорая приходит на выручку очередному тяжелобольному пациенту. В Приморье без выходных и праздников работают два вертолета санитарной авиации. Как проходят трудовые будни самой оперативной медицинской службы?

Источник: Вести Приморье

Звонок, и вот уже бригада готова к выезду. К больному отправляются с грудой лекарств и медтехники. Неизвестно, что может понадобиться в полете.

Дмитрий Бондарчук, заведующий отделения санавиации центра медицины катастроф: «Авиатехнику используем от 10 до 15 раз в месяц. В среднем за 16-й год было осуществлено 198 рейсов. За эти рейсы мы вывезли 220 пациентов».

Загрузив в «карету» скорой помощи все необходимое, мчим на аэродром в пригороде Владивостока, где и базируется один из двух вертолетов санавиации.

Сергей Чуприков, врач анестезиолог-реаниматолог центра медицины катастроф: «Вызов поступил из Хасанской ЦРБ поселок Славянка. Больной с пневмонией. Больной с осложнениями внезапно возникшими. Вылечить на месте трудно, а может быть, даже невозможно».

Винтокрылая машина способна развивать скорость до двухсот сорока километров в час. То есть при необходимости за 3—4 часа без дозаправки можно долететь из одного конца Приморья до другого.

20 минут, и экипаж в поселке Славянка. Без долгих разговоров больного переносят на борт вертолета. Местные врачи заранее подготовили его к перелету.

Денис Романовский, заведующий хирургического отделения Хасанской центральной районной больницы: «Наша задача на месте стабилизировать больного на месте стабилизировать больного привести все его функции организма на должный уровень. Подготовить грубо говоря больного к перелету. Перелет сам по себе может усугубить и без того тяжелое состояние больного».

Путешествия молодой человек не боится. Наоборот — рад, что в больницу краевого центра попадет максимально быстро.

— Надеюсь, что там-то сделают, помогут. Считаю, что это нужно такую структуру развивать, только за.

Кажется, вертолет только улетел, и вот он уже снова на аэродроме. На все про все понадобилось чуть более 50 минут. Если бы из Владивостока в Славянку за пациентом выехала обычная скорая помощь, то путешествие туда—обратно заняло бы не менее семи часов. А при наличии пробок и все девять.

Пилот Эдуард Берешев в приморской санавиации второй год, с самого момента основания. Трудился и в эти новогодние праздники.

Берешев Эдуард, пилот: «1 января из Пластуна вывозил молодого человека в коме. 2 января ребенка привез. Мама не уследила, кипятком ожегся. 3 января — инфарктник».

В большинстве российских регионах только задумываются о создании санавиации. Приморье в этом смысле оказалось впереди. Уже почти два года в крае вертолет используют в качестве крылатой скорой помощи.

Владимир Миклушевский, губернатор Приморского края: «Он может сесть на самой маленькой дорожке, на самой маленькой полянке. Прямо подлететь и сесть рядом с больным, потому что иногда больного далеко нельзя транспортировать».

Пациент доставлен — дело за врачами. Теперь уже владивостокскими.

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