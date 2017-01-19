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03:05 (мск), источник: ДЕЙТА

Раненый тигренок идет на поправку в Приморье

Получивший пулю в голову тигрёнок постепенно выкарабкивается из критического состояния. Но говорить о кардинальном курсе на выздоровление пока рано, пишет ИА Дейта.

«Двигается животное активнее. При появлении человека перепуганный тигрёнок прячется. Пьёт, но от еды пока отказывается», — рассказал директор приморского филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Как сообщало ИА Дейта, в пятницу, 13 января, в Пожарском районе был обнаружен подстреленный браконьером тигрёнок. Пострадавшего хищника доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. Его состояние оценивалось как тяжёлое, ветеринары опасались за жизнь тигрёнка. Сейчас пятимесячного малыша лечат лучшие ветеринары страны.

Охотнадзор региона объявил награду в 150 тысяч рублей за достоверную информацию об обстоятельствах, при которых был тяжело ранен тигренок.

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