Раненый тигренок идет на поправку в Приморье

«Двигается животное активнее. При появлении человека перепуганный тигрёнок прячется. Пьёт, но от еды пока отказывается», — рассказал директор приморского филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Как сообщало ИА Дейта, в пятницу, 13 января, в Пожарском районе был обнаружен подстреленный браконьером тигрёнок. Пострадавшего хищника доставили в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных. Его состояние оценивалось как тяжёлое, ветеринары опасались за жизнь тигрёнка. Сейчас пятимесячного малыша лечат лучшие ветеринары страны.

Охотнадзор региона объявил награду в 150 тысяч рублей за достоверную информацию об обстоятельствах, при которых был тяжело ранен тигренок.