Допуск к ЕГЭ получили 97% выпускников Приморья

Как сообщили в департаменте образования и науки, итоговое сочинение в школах Приморья 7 декабря написали 8 769 одиннадцатиклассников. Выбрать можно было одно из пяти тематических направлений: «Что в большей степени управляет человеком: разум или чувства?»; «Когда возникает выбор между честью и бесчестием?»; «Какую победу Вы бы назвали самой трудной для человека?»; «Хорош ли жизненный принцип — действовать методом проб и ошибок?»; «Согласны ли Вы с утверждением философа Цицерона, что для сохранения дружбы порой приходится сносить и обиды?».

«Самым популярным для рассуждений стала тема “Что в большей степени управляет человеком: разум или чувства?”. Ее выбрала почти половина участников итогового сочинения. Вторая по популярности тема — “Когда возникает выбор между честью и бесчестием?”, ее выбрали 18% участников», — отметили специалисты.

Еще 369 человек 7 декабря написали итоговое изложение. Это дети с ограниченными возможностями здоровья и граждане, находящиеся в учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа.

Проверяли сочинения и изложения специальные комиссии, созданные на муниципальном и региональном уровне. Оценивались работы по пяти критериям: соответствие теме, аргументация и привлечение литературного материала, композиция, качество речи, грамотность.

«Успешно справились с заданиями 8 889 ребят. Это 97% всех участников итогового сочинения (изложения). «Зачет» в этом случае — допуск к сдаче единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена, — добавили в департаменте.

Те, кто получил «незачет», могут быть повторно допущены к участию в итоговом сочинении, но не более двух раз и только в определенные сроки: 1 февраля 2017 года и 3 мая 2017 года.