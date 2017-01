Пол Маккартни хочет отсудить права на ряд песен The Beatles

Господин Маккартни хочет вернуть себе к 2018 году авторские права на некоторые песни The Beatles, которые, по данным иска, он передал различным звукозаписывающим компаниями в период между 1962 годом и 1971 годом.

Затем права на ряд песен, включая Yesterday, Hey Jude и Let It Be, приобрел музыкант Майкл Джексон, а затем, после его смерти, они перешли компании Sony/ATV.