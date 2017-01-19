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05:18 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Главный мостостроитель Приморья подал жалобу на решение суда о своем банкротстве

Все имущество Виктора Гребнева может быть распродано в счет погашения кредитных долгов.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 19 января, PrimaMedia.

Бывший руководитель ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания», экс-директор департамента промышленности и транспорта, экс-депутат Законодательного собрания Приморья Виктор Гребнев подал апелляцию на решение суда о признании его банкротом и начале процедуры реализации его имущества, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на картотеку арбитражных дел «Электронное правосудие».

Личное банкротство главного мостостроителя Приморья инициировало ПАО «Сбербанк России», сославшись на задолженность Гребнева перед банком в размере около 800 млн рублей. Будучи гендиректором ТМК Виктор Гребнев выступал поручителем по кредитному договору своей компании — такая практика применяется повсеместно.

Как следует из картотеки дел, с вынесенным решением экс-руководитель ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» не согласился и подал апелляционную жалобу. Она принята к рассмотрению, дело направлено в Пятый арбитражный апелляционный суд.

Напомним, банкротством беды Виктора Гребнева не заканчиваются. Так, в отношении него возбуждено уголовное дело, его обвиняют в причинение ущерба ТМК в 420 млн рублей и преднамеренном банкротстве компании. Сейчас дело рассматривается в суде. А Гребнев находится под домашним арестом.

Справка: ТМК — одна из крупнейших компаний региона, построивших во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012 вантовый мост через бухту Золотой Рог, низководный мост через Амурский залив, трассу Седанка — Патрокл.

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