Главный мостостроитель Приморья подал жалобу на решение суда о своем банкротстве
Все имущество Виктора Гребнева может быть распродано в счет погашения кредитных долгов.
Все имущество Виктора Гребнева может быть распродано в счет погашения кредитных долгов.
Владивосток, 19 января, PrimaMedia.
Бывший руководитель ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания»,
Личное банкротство главного мостостроителя Приморья инициировало ПАО «Сбербанк России», сославшись на задолженность Гребнева перед банком в размере около 800 млн рублей. Будучи гендиректором ТМК Виктор Гребнев выступал поручителем по кредитному договору своей компании — такая практика применяется повсеместно.
Как следует из картотеки дел, с вынесенным решением
Напомним, банкротством беды Виктора Гребнева не заканчиваются. Так, в отношении него возбуждено уголовное дело, его обвиняют в причинение ущерба ТМК в 420 млн рублей и преднамеренном банкротстве компании. Сейчас дело рассматривается в суде. А Гребнев находится под домашним арестом.
Справка: ТМК — одна из крупнейших компаний региона, построивших во Владивостоке к саммиту АТЭС-2012 вантовый мост через бухту Золотой Рог, низководный мост через Амурский залив, трассу Седанка — Патрокл.