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04:49 (мск), источник: РИА Новости

Православные верующие празднуют Крещение Господне

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Православная церковь отмечает в четверг один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление. Торжественное богослужение и чин великого освящения воды в этот день в Богоявленском Елоховском кафедральном соборе Москвы совершит первый викарий патриарха Московского и всея Руси митрополит Истринский Арсений.

Источник: РИА Новости

В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог Сын, Бог Дух Святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.

В четверг заканчиваются святки — череда дней, начинающаяся в вечер рождественского сочельника и завершающаяся утром дня Крещения Господня. Во время святочных празднеств среди людей православного вероисповедания считалось обязательным совершать делам милосердия — одаривать детей, кормить бедных, помогать старикам. За эти дни христианин был должен отстоять хотя бы одну церковную службу.

«Дни, которые мы называем святыми днями, Святки, соединяют два великих праздника — Рождество Христово и Богоявление, Крещение Господне. Это дни особой радости для людей, дающие знание и ощущение того, что Бог с нами», — сказал РИА Новости настоятель Богоявленского собора протоиерей Александр Агейкин.

Крещенские купания

Ежегодно в Крещение и накануне праздника, в Крещенский сочельник, в православных церквях совершается великое освящение воды. В России также популярны крещенские купания — погружения в освященный водоем. По словам священнослужителя, к этой традиции нужно относиться осторожно.

«Святыня богоявленской воды непосредственным образом связана с богослужением, поэтому просто совершать погружение в водное естество неправильно, обязательно надо к этому готовиться молитвенно и настраивать свою душу на определенный лад. Погружение в воду — это прикосновение ко святыне, христианин поклоняется не водному естеству, а стремится прикоснуться к той освященной воде, которая освящена прикосновением Божества к этой воде. Это является духовным действием и должно быть связано с молитвой, особенно же с внутренним сосредоточением человека», — подчеркнул Агейкин.

Он добавил, что для христианина более чем достаточным будет «прикоснуться, просто вкусить освященной воды и с благоговением чтить праздник», а не проявлять героизм, окунаясь в водоемы на морозе. Особенно настоятель Богоявленского храма предостерег против погружения в купели в нетрезвом виде.

«Хотелось бы предостеречь тех, кто в нетрезвом состоянии подходит к этой традиции, потому что трезвение — это одно из самых главных требований любого христианского праздника. С трезвым умом, с молитвой в сердце и в уме мы совершаем прикосновение к святыне. Крещенские погружения ни в коем случае не должны быть связаны ни с какими другими традициями, только с богослужением и молитвой. И, конечно, хотелось бы предостеречь тех, кто имеет слабое здоровье», — заключил протоиерей.

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