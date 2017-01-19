Хабаровчанам предлагают придумать проект нового сквера за денежное вознаграждение

Комитет по управлению Кировским районом Хабаровска объявил конкурс на проект нового городского сквера, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести». Зеленая зона появится в Кировском районе на пересечении улиц Джамбула, Брестской и Металлистов.

«Мы уже реализовали два крупных проекта — создали зеленые зоны в районе 38-й школы и на пересечении улиц Шелеста и Тихоокеанской. Мнение людей очень важно, поэтому мы и проводим конкурс эскизов будущего сквера», — сказала председатель комитета по управлению Кировским районом Ирина Шапиро.

Проекты будут приниматься с 20 января по 1 марта. Помимо эскиза участники должны предоставить дендрологический план, макет (фотомонтаж или перспектива), смету на затраты и пояснительную записку в двух экземплярах. Победитель получит 10 тысяч рублей. Телефон для справок: 41−95−44.

Открытие сквера планируют приурочить ко Дню окончания Второй мировой войны.