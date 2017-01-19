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05:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанам предлагают придумать проект нового сквера за денежное вознаграждение

Эскизы начнут принимать с 20 января.

Источник: Reuters

Комитет по управлению Кировским районом Хабаровска объявил конкурс на проект нового городского сквера, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести». Зеленая зона появится в Кировском районе на пересечении улиц Джамбула, Брестской и Металлистов.

«Мы уже реализовали два крупных проекта — создали зеленые зоны в районе 38-й школы и на пересечении улиц Шелеста и Тихоокеанской. Мнение людей очень важно, поэтому мы и проводим конкурс эскизов будущего сквера», — сказала председатель комитета по управлению Кировским районом Ирина Шапиро.

Проекты будут приниматься с 20 января по 1 марта. Помимо эскиза участники должны предоставить дендрологический план, макет (фотомонтаж или перспектива), смету на затраты и пояснительную записку в двух экземплярах. Победитель получит 10 тысяч рублей. Телефон для справок: 41−95−44.

Открытие сквера планируют приурочить ко Дню окончания Второй мировой войны.

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