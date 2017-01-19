Художники призвали жителей Хабаровского края получить «дальневосточный гектар»
Краевое отделение «Единой России» совместно с хабаровскими художниками выпустило особую серию календарей.
Краевое отделение «Единой России» совместно с хабаровскими художниками выпустило особую серию календарей.
На них изображены дальневосточные пейзажи. Акция направлена на привлечение внимания жителей региона к проекту «Дальневосточный гектар».
Календари украсили работы хабаровских живописцев — Андрея Черкасова, Леонида Савченко, Ильи Керницкого и Александра Красного. По словам художников, они присоединились к проекту с большим удовольствием, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, недавно членам партии посоветовали взять по бесплатному гектару в Хабаровском крае.