Художники призвали жителей Хабаровского края получить «дальневосточный гектар»

На них изображены дальневосточные пейзажи. Акция направлена на привлечение внимания жителей региона к проекту «Дальневосточный гектар».

Календари украсили работы хабаровских живописцев — Андрея Черкасова, Леонида Савченко, Ильи Керницкого и Александра Красного. По словам художников, они присоединились к проекту с большим удовольствием, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХРО ВПП «Единая Россия».

Напомним, недавно членам партии посоветовали взять по бесплатному гектару в Хабаровском крае.