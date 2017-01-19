«Антидворник» в ночном центре Хабаровска вершил свое грязное дело

Хабаровск, 19 января, AmurMedia.

Камеры видеонаблюдения одного из торговых центров Хабаровска зафиксировали, как мужчина вытащил из урн пакеты с мусором и с ожесточением разбросал их у входа, но привлечь его к ответственности будет непросто, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на социальную сеть Instagram.

Ночью 18 января, визуально самый обычный, ничем не привлекающий внимание окружающих мужчина, оглядевшись по сторонам, убедившись, что никто не смотрит, решил, что паре пакетов с мусором не место в урне. Вынув их из бака, он швырнул их под дверь одного из торговых центров.

Дело происходило на улице Ленинградской, возле НК СИТИ в первом часу.

«Герой» ролика сразу обрел популярность. Пользователи соцсети не стесняются в комментариях по поводу сюжета. «Шалость удалась», — резюмируют блогеры.

Однако в правоохранительные органы с заявлением с просьбой разобраться в ситуации и наказать виновного никто не обращался, говорит старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску Кирилл Блинов.