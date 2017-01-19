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05:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Жители Хабаровска смогут попробовать настоящий «блокадный хлеб»

Сразу в трех торговых центрах 29 января впервые пройдет патриотическая акция.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 19 января, AmurMedia.

Впервые в городе Хабаровске пройдет патриотическая акция «Блокадный хлеб», посвящённая 73-й годовщине снятия с осадного положения города Ленинграда. В трех крупнейших торговых центрах добровольцы будут раздавать всем желающим хлеб, максимально схожий с блокадным хлебом 1941−1944 гг., сообщили ИА AmurMedia организаторы акции.

Хлеб будет соответствовать не только по весу суточной норме иждивенца-блокадника (125 грамм), но и рецепту того периода — из льняного и хлопкового жмыха, отрубей, целлюлозы, обойной пыли, берёзовых почек и сосновой коры.

К хлебу, завернутому в пакет, будет прилагаться информационная листовка в виде хлебной карточки. На обратной стороне будет краткая информация о блокаде Ленинграда и рецепт блокадного хлеба.

«Цель и задачи акции — почтить память жертв блокадного Ленинграда, привить любовь к Отечеству и его истории», — отмечает организатор акции, директор Центра патриотического воспитания, Дмитрий Ерещенко.

Патриотическая акция пройдёт 29 января 2017 года в трёх крупных торгово-развлекательных центрах города Хабаровска — «Большая медведица», «Южный парк», «Магазины Радости».

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