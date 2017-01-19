Жители Хабаровска смогут попробовать настоящий «блокадный хлеб»
Сразу в трех торговых центрах 29 января впервые пройдет патриотическая акция.
Сразу в трех торговых центрах 29 января впервые пройдет патриотическая акция.
Хабаровск, 19 января, AmurMedia.
Впервые в городе Хабаровске пройдет патриотическая акция «Блокадный хлеб», посвящённая 73-й годовщине снятия с осадного положения города Ленинграда. В трех крупнейших торговых центрах добровольцы будут раздавать всем желающим хлеб, максимально схожий с блокадным хлебом 1941−1944 гг., сообщили ИА AmurMedia организаторы акции.
Хлеб будет соответствовать не только по весу суточной норме
К хлебу, завернутому в пакет, будет прилагаться информационная листовка в виде хлебной карточки. На обратной стороне будет краткая информация о блокаде Ленинграда и рецепт блокадного хлеба.
«Цель и задачи акции — почтить память жертв блокадного Ленинграда, привить любовь к Отечеству и его истории», — отмечает организатор акции, директор Центра патриотического воспитания, Дмитрий Ерещенко.
Патриотическая акция пройдёт 29 января 2017 года в трёх крупных