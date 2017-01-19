Православные верующие отмечают в Приангарье праздник Крещения Господня

Православные верующие в Иркутской области сегодня, 19 января, отмечают один из главных церковных праздников — Крещение Господне. В храмах и церквях прошли крещенские службы, люди запасаются освященной водой и окунаются в иордани. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Традиционным и безопасным местом крещенских купаний в областном центре является залив Якоби. Здесь можно как окунуться в иордань, так и набрать освященную воду.

В Иркутском районе действуют восемь иорданей, из которых только одна на озере Байкал — в поселке Листвянка. Также открыты иордани на реке Ангаре в поселке Молодежном в районе залива Уладова, в поселке Большая Речка. На реке Иркут места для купания предусмотрены в селах Смоленщина и Максимовщина, на реке Куде — в селе Урик и в поселке Хомутово. На реке Кая иордань оборудовали в поселке Маркова в районе улицы Святителя Иннокентия.

Напомним, безопасность людей на всех иорданях области обеспечивают 85 государственных инспекторов по маломерным судам МЧС России по Иркутской области. Кроме того, на иорданях дежурят спасатели, сотрудники полиции, медицинские работники, представители администрации муниципальных образований, управляющих компаний и общественных организаций.