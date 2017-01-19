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05:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В ямах и провалах на развязке в Солнечном обвинили коммунальщиков

Сейчас дорога закрыта на ремонт.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В появлении ям и провалов на развязке в Солнечном (около деревни Бадалык) виноваты постоянные поломки на теплотрассах. Об этом в официальном письме сообщил глава департамента горхозяйства мэрии Красноярска Игорь Титенков. Ответ опубликован на сайте красноярского отделения Федерации автомобилистов России.

По словам Титенкова, выезд на Енисейский тракт постоянно проваливается из-за неисправности сетей. Аварии происходили как до капитального ремонта дороги, так и после. Сейчас участок временно закрыт. Обследование развязки запланировано на лето этого года, говорится в письме.

Ранее активисты ФАР уже жаловались на плохое состояние дороги. На развязке был разбит асфальт и сломан бордюрный камень. Из-за этого автомобили, по словам лидера ФАР Егора Фролова, «бросались друг в друга камнями».

Участок находится на гарантии в течение 5 лет, однако подрядчик не спешит устранять недостатки. По данным активистов, строители ссылаются на проблемы в проекте.

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