В ямах и провалах на развязке в Солнечном обвинили коммунальщиков
Сейчас дорога закрыта на ремонт.
Сейчас дорога закрыта на ремонт.
В появлении ям и провалов на развязке в Солнечном (около деревни Бадалык) виноваты постоянные поломки на теплотрассах. Об этом в официальном письме сообщил глава департамента горхозяйства мэрии Красноярска Игорь Титенков. Ответ опубликован на сайте красноярского отделения Федерации автомобилистов России.
По словам Титенкова, выезд на Енисейский тракт постоянно проваливается
Ранее активисты ФАР уже жаловались на плохое состояние дороги. На развязке был разбит асфальт и сломан бордюрный камень.
Участок находится на гарантии в течение 5 лет, однако подрядчик не спешит устранять недостатки. По данным активистов, строители ссылаются на проблемы в проекте.