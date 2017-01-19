Солисты Приморской Мариинки выступят на сцене в Харбине

Уже сегодня, 19 января, в китайском Харбине пройдет вечер с участием четырех ведущих солистов Приморской сцены Мариинского театра. Концерт пройдет на сцене нового Концертного зала Чен Ли. Гости мероприятия смогут оценить мастерство приморских артистов: перед ними выступят лауреаты престижных международных конкурсов Айгуль Хисматуллина (сопрано), Татьяна Макарчук (меццо-сопрано), Алексей Костюк (тенор) и Сергей Плешивцев (бас).

— Дирижировать Симфоническим оркестром города Харбин будет маэстро Цзяо Фейху, получивший блестящее образование в лучших музыкальных учебных заведениях России, — добавили в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра.