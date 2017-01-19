Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Площади квартир в России будут уменьшаться
Президент Молдавии после встречи в Кремле отказался признать Крым
Трамп призвал некоторых политиков сдать билеты на его инаугурацию
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
«Искра» жизни и надежды: как прорвали блокаду Ленинграда18 января 1943 года в районе Шлиссельбурга встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
"У него всегда был волевой характер": Дубовицкая о Задорнове
«Что-то новое»: Обама о доверии людей РФ, а не США
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
В Киеве узнали, кого США хотят поставить вместо Порошенко – СМИ
«Баланс будет нарушен»: эксперт Запада о НАТО и РФ
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
14Зима в Северном полушарии
10«Бегущий огонь»
1135-летие герцогини Кембриджской
18Инаугурации прошлого
05:58 (мск), источник: АиФ Владивосток

Солисты Приморской Мариинки выступят на сцене в Харбине

Будут исполнены номера из разных опер.

Уже сегодня, 19 января, в китайском Харбине пройдет вечер с участием четырех ведущих солистов Приморской сцены Мариинского театра. Концерт пройдет на сцене нового Концертного зала Чен Ли. Гости мероприятия смогут оценить мастерство приморских артистов: перед ними выступят лауреаты престижных международных конкурсов Айгуль Хисматуллина (сопрано), Татьяна Макарчук (меццо-сопрано), Алексей Костюк (тенор) и Сергей Плешивцев (бас).

— Дирижировать Симфоническим оркестром города Харбин будет маэстро Цзяо Фейху, получивший блестящее образование в лучших музыкальных учебных заведениях России, — добавили в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра.

Приморские гости исполнят номера из опер «Бориса Годунова» Мусоргского, «Евгения Онегина» Чайковского «Волшебной флейты» Моцарта, «Сказки о царе Салтане» Римского-Корсакова, «Кармен» Бизе, «Самсона и Далилы» Сен-Санса, а также народные отечественные мелодии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как нельзя ездить на машине в январе и феврале
Обама рассказал о стремлении к конструктивным отношениям с РФ
Путину присудили премию Уго Чавеса
Главный экономист Альфа-банка ожидает снижения курса рубля
СМИ: спецслужбы США проверяют выплаты пенсий россиянам
«Яблоко» направило в Верховный суд жалобу на действия ЦИК
Ансамбль имени Александрова начинает отбор новых артистов
В Италии лавина накрыла отель
Спорт
Этап Кубка мира по биатлону стартует в итальянской Антерсельве Впервые в сезоне этап Кубка мира пройдет без спринта и гонок преследования
Авто
Переделки советских машин: угадай, что на фото Автопром СССР принято считать унылым. Но если инженеры давали волю фантазии… А сможете ли вы угадать – зачем построили эти чудо-автомобили?
Hi-Tech
Каким был первый советский истребитель В обсуждении новых характеристик и ударных возможностей «СуперМига», предлагаем вспомнить, каким был первый советский истребитель, первый полет которого состоялся 93 года назад
Кино
Cерия «Шерлока» установила антирекорд по просмотрам в России Более низкие показатели, чем у последнего эпизода четвертого сезона популярного детективного сериала, были только у повторов предыдущих серий
Недвижимость
2 миллиона россиян получат бесплатную землю
Что делать, если ваш ипотечный банк закрылся, а застройщик разорился?
Площади квартир в России будут уменьшаться
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд Светлана Дель подала иск о признании действий отдела опеки, управления соцзащиты Москвы, а также районных отделов полиции незаконными.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь