В столице Кузбасса временно ограничат автомобильное движение

В Кемерове ограничат движение на некоторых улицах.

Кемервоская Госавтоинспекция сообщает, что движение автотранспорта будет ограничено на следующих участках:

19.01.2017 с 9:30 улица Суворова от ул. Мариинская до ул. Проездная;20.01.2017 с 9:00 участок по пр. Химиков от ул. Терешковой до ул. Тухачевского;21.01.2017 с 9:00 участок по пр. Химиков от бульвара Строителей до ул. Ворошилова.

Такие меры связаны со снежным накатом и заужением проезжей части. Будут проводиться работы по устранению недостатков. Госавтоинспекция просит водителей выбирать маршрут с учетом данной информации.