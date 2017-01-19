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07:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Суд отказал Алексею Петрову в восстановлении в должности замдекана исторического факультета ИГУ

Кировский районный суд Иркутска отказал доценту Алексею Петрову в удовлетворении иска о восстановлении его в должности заместителя декана исторического факультета Иркутского государственного университета.

Источник: AP 2016

Заседание проходило 19 января 2017 года. Как рассказал «Байкал Инфо» Алексей Петров, решение суда и прочие документы, в которых будут прописаны все причины отказа, будут выданы адвокату Вячеславу Иванцу примерно 24 января. После этого в течение 30 дней историк намерен подать апелляцию в областной суд. «Я попытаюсь доказать, что причина моего увольнения носила не трудовой характер», — прокомментировал Алексей Петров.

«Чуда не случилось. Первый раунд не в нашу пользу, — написал на своей странице в социальной сети “Фейсбук” Вячеслав Иванец. — Только что судья огласила решение об отказе в иске Алексея Петрова. И это все при массе нарушений в документах об увольнении. Продолжим борьбу в апелляции».

Напомним, заместителя декана исторического факультета ИГУ Алексея Петрова уволили 16 ноября прошлого года по итогам проверки Кировской районной прокуратуры, которая обнаружила, что с 2013 года по февраль 2016 года на историческом факультете ИГУ не вёлся учёт времени, фактически отработанного профессорско-преподавательским составом. В документе подробно перечисляется, в какие дни Алексей Петров находился за пределами Иркутской области и России, всего надзорный орган насчитал 75 дней с октября 2013 года по март 2016 года. Ранее Алексей Петров заявлял, что он выполнял учебный план, у студентов нет к нему претензий, а работа преподавателя многогранна и не ограничивается проведением времени на факультете. Петров связывает проверку с его общественной и политической деятельностью, так как он является региональным координатором движения по защите прав избирателей «Голос».

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