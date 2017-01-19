Суд отказал Алексею Петрову в восстановлении в должности замдекана исторического факультета ИГУ

Заседание проходило 19 января 2017 года. Как рассказал «Байкал Инфо» Алексей Петров, решение суда и прочие документы, в которых будут прописаны все причины отказа, будут выданы адвокату Вячеславу Иванцу примерно 24 января. После этого в течение 30 дней историк намерен подать апелляцию в областной суд. «Я попытаюсь доказать, что причина моего увольнения носила не трудовой характер», — прокомментировал Алексей Петров.

«Чуда не случилось. Первый раунд не в нашу пользу, — написал на своей странице в социальной сети “Фейсбук” Вячеслав Иванец. — Только что судья огласила решение об отказе в иске Алексея Петрова. И это все при массе нарушений в документах об увольнении. Продолжим борьбу в апелляции».