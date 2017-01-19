ОРВИ и грипп участились в Новосибирской области
Эпидпорог по сезонным болезням в регионе превышен.
Эпидпорог по сезонным болезням в регионе превышен.
Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Новосибирской области превышен на 19,9%.
Об этом сообщили в
Среди самых распространенных вирусных инфекций в регионе — штамм так называемого «свиного гриппа» A/H3N2. Он вошел в состав противогриппозной вакцины в 2016—2017 году. Кроме того, у больных встречается и грипп В — он тоже вошел в вакцину этого сезона. Среди тех, кто успел привиться, заболевшие не зарегистрированы.