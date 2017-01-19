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08:01 (мск), источник: АиФ Новосибирск

ОРВИ и грипп участились в Новосибирской области

Эпидпорог по сезонным болезням в регионе превышен.

Источник: РИА "Новости"

Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Новосибирской области превышен на 19,9%.

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону. Только за первые две недели года с жалобами на сезонные болезни к врачу обратились около 19 тысяч жителей Новосибирской области и около 14 тысяч жителей Новосибирска.

Среди самых распространенных вирусных инфекций в регионе — штамм так называемого «свиного гриппа» A/H3N2. Он вошел в состав противогриппозной вакцины в 2016—2017 году. Кроме того, у больных встречается и грипп В — он тоже вошел в вакцину этого сезона. Среди тех, кто успел привиться, заболевшие не зарегистрированы.

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