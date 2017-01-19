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08:05 (мск), источник: СуперОмск

Православные омичи отмечают Крещение Господне

В четверг, 19 января, православная церковь отмечает один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне (Богоявление).

В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.

Отмечать праздник Крещения христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени, а дни между Рождеством и Крещением стали называться «святками».

Ежегодно в Крещение и накануне праздника, в Крещенский сочельник, в православных церквях совершается великое освящение воды. Божественная литургия с чином Великого освящения воды началась сегодня в Успенском соборе Омска в 9:00.

В России, Греции и некоторых других странах также существует традиция купаний в ночь на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в прорубь. В нашем регионе к Крещению подготовлено 38 купелей, все они находятся в районах области.

Напомним, митрополит Омский и Таврический Владимир заявил, что верующие не обязаны окунаться в купель в праздник Крещения Господня. Владыка подчеркнул, что главное в этот день — отстоять службу, а крещенские купания — вещь необязательная и порой опасная для жизни.

По данным открытых интернет-источников, в Омске сегодня ожидается от -16 до -20 градусов мороза.

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