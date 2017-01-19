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08:06 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график очистки дворов от снега на 20 января

УФА, 19 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе опубликован график комплексной очистки дворовых территорий от снега на 20 января.

Так, в Демском районе работы по очистке дворов с применением спецтехники будут проведены на ул. Правды, 10, 11; ул. Мусоргского, 9; ул. Ухтомского, 24, 14/5, 14/6.

В Советском районе аналогичные работы запланированы по следующим адресам:

Проспект Октября, 3, 14/1, 22/2, 40, 43/1; ул. Революционная, 80/1; ул. Ленина, 150/1; ул. 50 лет Октября 20; ул. Мингажева, 129; ул. Губайдуллина, 21/3, 23, 23/1, ул. С. Агиша, 22/1, 22.

В Октябрьском районе очистка снега с применением спецтехники в этот же день будет проходить по адресам:

ул. Ю. Гагарина, 17, 19; ул. Б. Бикбая, 23/2; ул. Ак. Королева, 10/6, 29, 29/1, 29/2; ул. Набережная р. Уфы, 1/1, ½, 1/3, 47; ул. Шафиева, 4, 6, 8, 28; проспект Октября, 65, 106, 106/1, 106/2, 106/3, 108; ул. Лесотехникума, 32, 32/1, 34, 34/1; ул. Российская, 74, 74/1, 76, 76/1, 78; Лесной проезд, 8, 8/1, 8/2; ул. Р. Зорге, 23.

В Калининском районе уборка снега будет вестись во дворах на ул. Машиностроителей, 13/1; ул. Коммунаров, 4; ул. Интернациональная, 93, 95, 95/1, 147,149; ул. Кольцевая, 198; ул. Вологодская, 23, 21; ул. Сельская, 8, 8/1; ул. С. Богородская, 29, 39; ул. Т. Янаби, 53/2; ул. Ферина, 20/2, 20/1; ул. Первомайская, 53, 55.

В Кировском районе очистка дворов от снега будет вестись по следующим адресам: ул. Менделеева, 120; ул. Батырская, 10, 10/1; ул. Коммунистическая, 22; ул. Советская, 11, 13/15; ул. Кавказская, 6/9, 6/10, 8/9; ул. Салавата, 11/1; ул. Рабкоров, 22/2; ул. Авроры, 5/9, 5/10; ул. С. Перовской, 15.

В Ленинском районе комплексная уборка снега во дворах с применением спецтехники запланирована по адресам: ул. Аксакова, 48; ул. Достоевского, 73/1; ул. Летчиков, 8/1; ул. Гафури, 27, 27/2.

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