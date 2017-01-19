В четверг в Украине ожидается умеренный мороз, в Карпатах до -20°

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ночью и утром местами туман, ветер западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −10…−17 градусов, днем −3…−10 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура воздуха ночью −15…−20 градусов, днем −5…−10 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −8…−15 градусов, днем −3…−10 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −10…−16 градусов, днем −3…−9 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −10…−16 градусов, днем −3…−10 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью −5…−10 градусов, днем −1…−6 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег, ветер северо-восточный, 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура воздуха на протяжении суток −1…−6 градусов. В Ялте ночью небольшой мокрый снег, днем местами небольшой мокрый снег. Температура на протяжении суток −2…−4 градуса.

В Киеве переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 3−8 м/с. Температура воздуха ночью −10…−12 градусов, днем −4…−6 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 января самая высокая температура днем была +9,8 градусов в 2007 году, самая низкая ночью -23 градусов в 1942 году.