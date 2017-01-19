Дорожное ограждение установили на Новоивановской улице во Владивостоке

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города Владивостока, дорожное ограждение установлено в целях обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке улично-дорожной сети города. Длина дорожного ограждения составляет порядка 70 метров.

Напомним, что для организации и безопасности движения автомобилистов и пешеходов в городе устанавливают новые и ремонтируются старые дорожные знаки, оборудуют искусственные дорожные неровности, устанавливают и модернизируют светофорные объекты, на опасных участках устанавливается леерное и барьерное ограждение.