Дорожное ограждение установили на Новоивановской улице во Владивостоке
На улице Новоивановской во Владивостоке установили барьерное ограждение, оно установлено в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
На улице Новоивановской во Владивостоке установили барьерное ограждение, оно установлено в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города Владивостока, дорожное ограждение установлено в целях обеспечения безопасности дорожного движения на данном участке
Напомним, что для организации и безопасности движения автомобилистов и пешеходов в городе устанавливают новые и ремонтируются старые дорожные знаки, оборудуют искусственные дорожные неровности, устанавливают и модернизируют светофорные объекты, на опасных участках устанавливается леерное и барьерное ограждение.