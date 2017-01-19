В Приморском океанариуме рыб прикармливают зеленью
50 видов морских тропических рыб живут в экспозиции «Коралловый риф».
50 видов морских тропических рыб живут в экспозиции «Коралловый риф».
Выращивает и поставляет листовой салат местная аграрная компания. Кормление рыб свежей зеленью — наработанная практика океанариумов мира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморский океанариум.
Сегодня в самом крупном аквариуме экспозиции «Коралловый риф» живут 50 видов морских тропических рыб (около 1000 экземпляров). Спектр их пищевых предпочтений очень различен. Есть
Из растительных кормов используют листовой свежий салат, сушеную морскую капусту, искусственные растительные корма для рыб. Все это пищевое многообразие — в ежедневном меню. Кроме того, в корм идет рыба, креветка, гребешок, кальмар и другие морепродукты.
«Что касается процесса скармливания листового салата, — говорит ведущий специалист отдела содержания гидробионтов тропических морей Альфия Хайрутдинова, — зелень тщательно промывается, одна часть при помощи грузиков притапливается, другая дается на поверхность воды. Рыбам очень нравится такой корм. Но едят его
Для живущих в экспозициях «Коралловый риф» и «Океанская бездна» крупных рыб и скатов устраивают разгрузочные дни. Во избежание излишнего набора веса. Такие опасения небеспочвенны: крупные обитатели аквариумов двигаются не столь интенсивно, как в природе. При этом еды получают достаточно. Если пренебречь разгрузкой, рыба наберет жир.
Кормить обитателей стараются одновременно, но в разных частях аквариума. Тогда и маленькие, и большие будут сытыми. Еще сотрудники кормокухни варьируют с нарезкой: крупную глотают большие рыбы, мелкую — маленькие.