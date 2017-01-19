Ученик 1 «Б» получил конструктор от премьер-министра Медведева

Ученик первого класса Дима Куранчаев три года просил Деда Мороза подарить ему конструктор Lego. Однако папа и мама объяснили мальчику, что это очень дорогой подарок, и Дед Мороз никак не сможет выполнить его желание. Тогда ребенок нашел в Интернете адрес головной приемной «Единой России» и обратился лично к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой попросить Деда Мороза в этот раз исполнить его желание.

18 января в региональное отделение партии пришла посылка из Москвы, и депутаты отправились на урок 1 «Б» класса вручать подарок. Директор гимназии № 2 Ирина Михно призналась, что ничего не слышала о письме своего ученика.

— Для меня это было неожиданным. Мы, безусловно, не знаем, кому могут написать и пишут наши ученики. Современные дети находят самые разные пути для достижения своей мечты. Для них сегодня это был праздник. Большое спасибо депутатам, что пришли с подарками всему классу, — отметила Ирина Михно.

Депутаты поздравили ребятишек с праздниками, пожелали им слушать родителей и учиться только на «пятерки». Всем ребятам достались сладкие подарки, а Диме вручили долгожданный конструктор.

Мальчик уточнил, что написал свое письмо с просьбой о подарке в декабре: «Дед Мороз был тогда очень занят, как сказала мама, и я написал по секрету письмо и отправил его Медведеву. А Медведев отправил его Деду Морозу, и он мне подарил подарок», — убежден первоклассник.

Поздравляя ребятишек, депутат Виктор Кушнир отметил: «Дорогие дети! Наш визит — повод для того, чтобы посмотреть вашу школу, увидеть, какие вы хорошие, умные и находчивые. Я в восторге от того, как здорово вы все учитесь. Целеустремленность Димы похвальна — так можно горы свернуть. Желаю крепкого здоровья и успехов в учебе».

Напомним, 21 сентября, 12-летний житель села Дмитриевка Татарского района Новосибирской области Максим Чернов получил личный подарок от президента России Владимира Путина. Летом мальчик обратился к Путину с просьбой о новом компьютере. Это не первый личный подарок от президента РФ детям из Новосибирска. Ранее Владимир Владимирович презентовал школьнице Маше Котовой велосипед.