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08:13 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинские социологи оценили качество воздуха: 93% горожан назвали его грязным

ЧЕЛЯБИНСК, 19 января, РИА ФедералПресс. Специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС, провели инициативный опрос жителей Челябинска и узнали, как они оценивают состояние воздуха в городе. 93% опрошенных назвали воздух грязным. Об этом сообщает пресс-служба академии.

Достаточно чистым воздух посчитали лишь 3,7% опрошенных. Как правило, это респонденты в возрасте старше 50 лет, с общим средним, специальным и неполным высшим образованием, по социальному положению — рабочие и служащие, со средним уровнем материальной обеспеченности.

Число респондентов, посчитавших воздух в Челябинске загрязнённым, составило 92,8%, причём сильно загрязнённым его назвали 46,8% горожан. Грязным городской воздух чаще называют жители города в возрасте от 31 до 50 лет, с высшим образованием, со средним и ниже среднего уровнем материальной обеспеченности.

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«Учитывая, что опрос проводился во всех семи районах города, нам удалось выяснить, в каком районе, по мнению жителей города, воздух чище. Таким районом оказался Советский район. В остальных районах ситуация примерно одинаковая. Конечно, речь идёт о субъективной оценке населения и такое распределение ответов совершенно не означает, что именно в этом районе воздух действительно чище, а в других много хуже», — поясняют в пресс-службе вуза.

Право на чистый воздух защищено на законодательном уровне.

Так, например в статье 42 Конституции РФ отмечено, что «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением», а статья 11 Закона о защите окружающей среды гласит, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия.

Метод исследования: инициативный опрос населения города Челябинска старше 18 лет методом личного формализованного интервью.

Заказчик исследования: Челябинский филиал РАНХиГС (инициативное, оплачено из собственных средств).

География опроса: город Челябинск. Время проведения опроса: 10 — 13 января 2017 г.. Объем выборочной совокупности: 700 респондентов. Статистическая погрешность данных: +4%. Подготовка данных для СМИ: Дарья Аверьянова.

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