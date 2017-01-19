Жителей Кусы просят не спасать больных голубей

Жители Кусы (Челябинская область) все чаще замечают больных и мертвых голубей — люди пытаются их спасти, хотя ветеринары просят не делать этого, ссылаясь на нормальность природного явления и опасные болезни, которые переносят птицы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как пишет местная газета «Жизнь района», нездоровые птицы сидят, не улетая при приближении человека, или вяло передвигаются, оседая и падая на живот. Со стороны может показаться, что голубь травмирован — он может передвигаться рывками, раскрывать крылья, словно пытаясь взлететь. Сердобольные люди пытаются взять пострадавших в руки, отнести в безопасное место в надежде, что пернатые отсидятся и придут в себя. Однако ветеринарный врач Ольга Комарова предупреждает: делать этого ни в коем случае нельзя.

«Первое желание многих людей, увидевших заболевшую птицу, помочь ей, взяв в руки. Делать этого не нужно. Есть заболевания, общие для птиц и для людей, например, орнитоз — человек может заразиться при вдыхании пыли, высохших частичек испражнений птиц, выделений из клюва, загрязненных частиц пуха. Есть и другие опасные заболевания, переносчиками которых служат птицы, вероятность заражения ими человека мала, но все-таки существует. Так что не рекомендую трогать ни живых ослабевших голубей, ни их тушки», — отмечает ветеринар.

Если птица залетела на балкон или в подъезд, специалисты рекомендуют прогнать ее и провести влажную уборку с применением дезинфицирующих средств, используя защитные очки, ватно-марлевую повязку и резиновые перчатки. Тушки мертвых голубей также следует убирать, не касаясь их голыми руками, по возможности — сжигать.

Ветеринар напоминает, при соблюдении элементарных правил безопасности и гигиены дикие голуби совершенно безопасны для человека. А эпидемии птичьих болезней — это своеобразный природный механизм, регулирующий численность популяции пернатых. Со временем они сами собой сходят на нет.