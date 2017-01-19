Дальнобойщика из Омского района приговорили к 360 часам обязательных работ за просроченный кредит

За злостное уклонение от выплаты по кредиту 48-летнего жителя Омского района приговорили к 360 часам обязательных работ. Гражданин хотел стать индивидуальным предпринимателем и зарабатывать на жизнь доставкой грузов, но вместо этого ему придётся заниматься благоустройством улиц на благо общества.

Как рассказывает УФССП по Омской области, три года назад мужчина взял в «Сбербанке» кредит на покупку фуры — 2,5 миллиона рублей. Однако много заработать на доставке грузов предпринимателю-дальнобойщику не удалось. Выплачивать кредит оказалось нечем. Хотя работники банка и предлагали заключить договор об отсрочке, сельчанин гордо отказался. Сперва он заложил свой большегруз с прицепом в банке, а потом перестал платить за кредит совсем.

«Сбербанк» обратился в суд и выиграл дело. Суд постановил обратить взыскание на заложенное имущество: грузовик Volvo FH-12240 и полуприцеп Schmitz SCF-24. Судебный пристав выехал арестовывать имущество. Но сельчанин к тому времени успел припрятать технику. Приставу он объяснил, что платить не будет: мол, за фуру из своей зарплаты платит его жена как поручитель по кредиту. Сам несостоявшийся бизнесмен к тому времени уже стал безработным.

Поскольку три попытки привлечь неплательщика к ответу по административной статье окончились крахом, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Суд приговорил гражданина к 360 часам обязательных работ.

Услышав приговор, сельчанин сам был рад добровольно выдать большегруз. Однако было уже поздно. Даже апелляционная инстанция признала: злостное уклонение имело место, а значит, омич должен понести за это наказание.

Напомним, что обязательные работы никак не оплачиваются. Как правило, они заключаются в уборке и благоустройстве территорий общего пользования.